Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Familienstreit - Spezialkräfte der Polizei nehmen 36-Jährigen in Gewahrsam

Vöhrenbach (ots)

Am Freitagabend, gegen 17.40 Uhr, ist es in der Hagenreutestraße zu einem Familienstreit gekommen, bei dem letztendlich Spezialkräfte der Polizei auf den Plan gerufen wurden. Ein 36-jähriger, alkoholisierter Familienvater drohte während des Streits seine 38-jährige Frau mit einer Pistole zu erschießen, woraufhin diese mit den beiden drei und acht Jahre alten Kindern die Wohnung verließ und die Polizei verständigte. Zur Einsatzbewältigung wurden Spezialkräfte angefordert, die den Mann in Gewahrsam nahmen. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 36-Jährige in eine Fachklinik eingewiesen. Die Waffe entpuppte sich als Schreckschusspistole.

