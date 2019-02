Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Beim Ausfahren aus Fitnessstudio-Parkplatz Unfall verursacht

Rottweil (ots)

Am Donnerstagmorgen hat um kurz vor 11 Uhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer beim Herausfahren aus einem Fitnessstudio-Parkplatz einen VW-Passat übersehen.

Der Fahrer der Mercedes A-Kasse wollte von dem Parkplatz nach links in die Tuttlinger Straße einfahren. Am linken Fahrbahnrand standen mehrere Mülltonnen, die seine Sicht einschränkten. Obwohl er sich mit seinem Fahrzeug in die Fahrbahn hineintastete übersah er hierbei einen in Richtung der Stadtmitte fahrenden VW-Passat und fuhr in dessen Beifahrerseite. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro.

