Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Glatteisunfall fordert zwei Verletzte und rund 16.000 Euro Sachschaden

Vöhrenbach (ots)

Ein schwer- und ein leichtverletzter Autofahrer sowie rund 16.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, gegen 9.10 Uhr, auf der Landesstraße 175. Ein 22-jähriger Lenker eines Ford Fiesta war auf der Landesstraße von Rohrbach in Richtung Obertal unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve schleuderte der Ford auf der eisglatten Straße auf die Gegenfahrspur. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Volvo eines 49-jährigen Mannes. Der 22-Jährige musste mit schweren, der 49-Jährige mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme war die L 175 bis gegen 12 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

