Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) VW Passat schanzt über Verkehrsinsel - 20.000 Euro Sachschaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist am Donnerstag, gegen 7 Uhr, beim Kreisverkehr bei der Tankstelle Haisch entstanden. Ein 27-jähriger Lenker eines VW Passat war auf der Kreisstraße 5700 von Bad Dürrheim in Richtung Messegelände unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr ließ sich der ortsunkundige Autofahrer durch sein Navigationsgerät ablenken. In der Folge schanzte der Wagen über die Verkehrsinsel im Kreisverkehr. Der Fahrer blieb unverletzt.

