Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Spiegel gestreift und geflüchtet

Hechingen (ots)

Am Donnerstagmittag hat ein Autofahrer in der Fred-West-Straße einen geparkten Wagen gestreift und ist im Anschluss davongefahren. In der Zeit von 12.00 Uhr und 14.00 Uhr kam der Flüchtige mit seinem Wagen an den linken Außenspiegel des am Straßenrand geparkten VW Golf. Der dadurch entstandene Schaden wird derzeit auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

