Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Polizei sucht weißen Wagen nach Unfallflucht

Burladingen (ots)

Den Beteiligten eines Unfalls, der sich am Mittwochmittag an der Kreuzung der Hermannsdorfer Straße mit der Hauptstraße ereignet hat sucht der Polizeiposten Burladingen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine 60-jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr beim Ausparken aus der Parklücke einen gegenüber geparkten weißen Wagen gestreift. Die 60-jährige Verursacherin meldete den Unfall zwar persönlich der Polizei, hatte sich das Kennzeichen des angefahrenen Wagens aber nicht gemerkt. Der Schaden am Mitsubishi der Frau beläuft sich auf 1.500 Euro. Der Besitzer des angefahrenen weißen Autos wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Burladingen unter 07475 950010 in Verbindung zu setzen.

