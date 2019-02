Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottenburg, A81) Hoher Sachschaden nach Unfall auf der Autobahn

Rottenburg, A81 (ots)

Ein überholender Lastwagen hat am Donnerstagmittag auf der Autobahn in Richtung Stuttgart auf Höhe von Rottenburg ein Auto übersehen und damit die Ursache für einen Unfall gesetzt. Der 30-jährige Fahrer übersah beim Wechseln auf die linke Fahrspur ein schnelles Auto, das bereits dabei war die hintereinander fahrenden Lastwagen zu Überholen. Der 26-jährige Daimlerfahrer konnte den Zusammenstoß mit dem vor ihm einscherenden Laster nicht mehr verhindern. Er prallte gegen die Leitplanke und im Anschluss auf das Heck des Lastwagens. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich aber auf etwa 60.000 Euro. Zudem wurde die Leitplanke über mehrere Meter in Mitleidenschaft gezogen. Die Autobahnmeisterei war zur Absicherung und Säuberung der Unfallstelle im Einsatz.

