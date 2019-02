Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Mit Roller im Straßengraben gelandet

Hechingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 32 zwischen Schlatt und Hechingen hat sich in der Donnerstagnacht ein Rollerfahrer leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass der betrunkene Mann den Motorroller auf der B32 in Richtung Hechingen gefahren hat. Aufgrund des Alkoholeinflusses kam er während der Fahrt von der Straße nach rechts ab und letztendlich in einem Gebüsch im Straßengraben zum Stillstand. Durch seinen Sturz verletzte sich der 28-Jährige leicht am Kopf. Am Roller entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4.000 Euro. Das Zweirad wurde abgeschleppt. Der 28-Jährige wurde aufgrund der Alkoholisierung durch die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleitet.

