Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Betrunken mit zwei Autos kollidiert

Pfalzgrafenweiler (ots)

Eine Autofahrerin hat in der Nacht zum Freitag in der Sonnhalde mehrere geparkte Pkw angefahren. Die 38-Jährige stieß zuerst mit einem am linken Straßenrand geparkten Seat zusammen. Sie fuhr dann aber weiter und streifte einige Meter entfernt einen abgestellten Citroen. Der Besitzer des Citroens verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellen beim Eintreffen fest, dass die Fahrerin betrunken war. Der Audi der Frau, sowie die zwei angefahrenen Autos waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 14.000 Euro belaufen. Gegen die Verursacherin wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie durfte die Beamten noch in der Nacht zum Blutabnehmen ins Krankenhaus begleiten. Um ihren Führerschein muss sie nun bangen.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell