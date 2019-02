Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Denkingen) Auffahrunfall in der Hauptstraße

Denkingen (ots)

Am Donnerstag ist gegen 14.15 Uhr ein VW-Fahrer in der Haupstraße in das Heck eines vor ihm fahrenden Mercedes geprallt.

Der 23-Jährige befuhr mit einem VW-Passat die Hauptstraße in Richtung Gosheim. Als vor ihm ein 26-jähriger mit seinem Mercedes auf Höhe des Gebäudes Nummer 142 nach links abbiegen wollte, bemerkte dies der 23-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Mercedes. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

