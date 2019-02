Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen, B 311) Auffahrunfall an der Ampel:25.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag hat gegen 17.10 Uhr an der Ampel in der Christian-Scheerer-Straße im Bereich der Eimündung zur Donaueschinger Straße eine 43-jährige VW-Fahrerin zu spät bemerkt, dass ein vor ihr fahrender Mercedes CLA wegen einem mit Sondersignal in die Einmündung einfahrenden DRK-Fahrzeug abbremsen musste und fuhr daraufhin in das Heck des Mercedes.

Die VW-Fahrerin fuhr hinter der 49-jährigen Mercedes-Fahrerin auf der Christian-Scheerer-Straße in Fahrtrchtung Möhringen. An der Einmündung zur Donaueschinger Straße leuchtete die Ampel "grün". Da jedoch ein Rettungswagen mit Sondersignal in die Einmündung einfuhr bremste die Mercedes-Fahrerin ihren CLA ab. Die dahinter fahrende VW-Fahrerin bemerkte den brmsenden Mercedes zu spät und fuhr diesem in das Heck. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.0000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

