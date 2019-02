Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Kauflandparkplatz-Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag hat ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer einen auf dem Kauflandparkplatz in der Stockacher Straße geparkten Audi A4 beschädigt und sich daraufhin aus dem Staub gemacht. Den Audi A4 hatten die Besitzer während der Dauer des Einkaufs zwischen 16 Uhr und 16.25 Uhr dort geparkt. Als sie zurück an ihren Wagen kamen, stellten sie einen Streifschaden an der Fahrerseite der vorderen Stoßstange fest. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell