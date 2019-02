Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Kreuzungsunfall mit 13.000 Euro Sachschaden

Spaichingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat gegen 6.20 Uhr eine 59-jährige Renault-Fahrerin an der Kreuzung der Einsteinstraße mit der Gutenbergstraße einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes-Sprinter übersehen und ist mit ihm zusammengeprallt.

Die 59-Jährige war auf der Einsteinstraße in Richtung des Westrings unterwegs. An der Kreuzung mit der Gutenbergstraße übersah sie einen von rechst kommenden Mercedes-Sprinter. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge in der Kreuzungsmitte entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

