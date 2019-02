Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn)Dachstuhl eines Wohnhauses abgebrannt

Baiersbronn (ots)

Zum Brand eines Dachstuhls kam es am Donnerstagabend in der Straße "Im Oberrein". Gegen 16.28 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf das Feuer am Wohngebäude. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verletzten sich durch den Rauch zwei Frauen leicht. Die 84-Jährige und die 20-Jährige wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Feuerwehr ist aktuell noch dabei den Brand zu löschen. Der Schaden wird derzeit auf 150.000 Euro geschätzt.

