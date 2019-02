Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Ihlinger Straße

Horb am Neckar (ots)

Zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Golf in der Ihlinger Straße beschädigt und sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt.

Der Golf wurde von einem 28-jährigen Mann am Montag gegen 19.30 Uhr dort geparkt und bis zum Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr nicht bewegt. In diesem Zeitraum muss ein Anderer mit seinem Fahrzeug an dem ordnungsgemäß geparkten VW hängen geblieben sein. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zum Unfallhergang unter 07451 96-0 entgegen.

