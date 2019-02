Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Glatten) Unfall durch Holzstücke auf der Glatttalstraße

Glatten (ots)

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der Landstraße 409, "der Glatttalstraße" größere Holzstücke verloren. Ein 22-jähriger Ford-Fahrer konnte den 40x20x5 Zentimeter großen Kanthölzern nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesen. Vermutlich handelte es sich um Brennholz, das möglicherweise nicht ausreichend gesichert war. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer, die auf dem Streckenabschnitt unterwegs waren, konnten die Holzstücke von der Straße entfernen, sodass es zu keinen weiteren Unfällen oder Gefährdungen kam.

Die Polizei in Horb sucht nun Zeugen, die das noch unbekannte Transportfahrzeug des Holzes gesehen haben und nimmt Hinweise unter 07451 96-0 entgegen.

