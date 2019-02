Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Verkehrsunfall auf der Landstraße 433 mit 7000 Euro Sachschaden

Gosheim (ots)

Am Mittwochvormittag kurz nach 11.00 Uhr ist ein Passat-Fahrer von der Austraße auf die Landstraße 433 eingefahren und dabei mit einem Ford Focus zusammengestoßen.

Der 63-jährige Mann im VW Passat befuhr die Austraße in Richtung Landstraße 433. An der dortigen Einmündung wollte er nach links in Richtung Denkingen auffahren. Die Einmündung ist mit eindeutiger Vorfahrtsregelung gekennzeichnet. Der 63-jährige Lenker des VW missachtete hier die Vorfahrt eines 64-Jährigen, welcher mit seinem Ford Focus aus Denkingen kommend die Einmündung auf der Landstraße 433 passierte. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Beide Männer blieben unverletzt, der Sachschaden wurde auf 7000 Euro geschätzt.

