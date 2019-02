Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht bei der Sozialstation in der Predigerstraße

Rottweil (ots)

Am Dienstag zwischen ist zwischen 15 Uhr und 20.45 Uhr ein silberfarbener VW gegenüber der Sozialstation in der Predigerstraße beschädigt worden.

Die 31-jährige Fahrerin eines silbernen Touran parkte den Wagen am Dienstagnachmittag in der Predigerstraße gegenüber der Sozialstation. Gegen 20.45 Uhr fuhr sie mit dem Pkw nach Hause und bemerkte erst am Mittwochmorgen den Schaden. Dieser muss aufgrund örtlicher Gegebenheiten im genannten Zeitraum in der Predigerstraße entstanden sein und beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zum Unfallhergang unter 0741 477-410 entgegen.

