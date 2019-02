Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen, K5944, B311) Unfall an der Einmündung zur B 311 mit 15.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Am Mittwoch hat eine 89-jährige Opel-Fahrerin an der Einmündung der K 5944 (Bischofszellerstraße) mit der B311(Donaueschingerstraße) einen Audi A4 übersehen und ist mit diesem zusammengeprallt. Die 89-jährige befuhr die Kreisstraße von Möhringen kommend in Fahrtrichtung Tuttlingen. An der Einmündung wollte sie nach links in Richtung Tuttlingen abbiegen. Hierbei übersah sie einen 36-Jährigen, der mit seinem Audi A4 in Fartrichtung Immendingen unterwegs war. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

