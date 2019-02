Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rietheim-Weilheim) Unbekannter läuft über Seat-Leon: 8000 Euro Sachschaden

Rietheim-Weilheim (ots)

Am Donnerstag hat die Besitzerin eines Seat Leons an ihrem Fahrzeug, welches in der Unteren Hauptstraße geparkt war, mehrere tiefe Eindellungen im Bereich des Fahrezugdaches und der Motorhaube festgestellt.

Nachdem der Wagen in einer Werkstatt in Augenschein genommen wurde lag der Verdacht nahe, dass eine Person über den Seat gelaufen sein muss und hierdurch die tiefen Dellen entstanden. Der Sachschaden an dem Seat Leon beträgt etwa 8000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter der Rufnummer 08561-941-0 entgegen.

