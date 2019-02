Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei nach Zeugen

Trossingen (ots)

Am Donnerstag ist ein Nissan Note im Zeitraum von 6 Uhr bis 15 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Beifahrerseite erheblich beschädigt worden. Die Besitzerin hatte ihren Wagen in diesem Zeitraum in der Paul-Hindemith-Straße sowie auf zwei verschiedenen Parkplätzen in der Heinz-Mecherlein-Straße geparkt. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Fahrzeug-Führer beim Ein-oder Ausparken den Nissan an der Beifahrerseite streifte und diese so in einer Länge von circa zwei Metern beschädigte. Der Verursacher fuhr daraufhin einfach weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07424-9318-0 entgegen.

