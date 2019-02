Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch-Gruol) Vorfahrt genommen und Totalschaden verursacht

Haigerloch-Gruol (ots)

Am Mittwochmorgen hat eine Autofahrerin an der Kreuzung der Angelstraße mit der Heiligkreuzstraße die Vorfahrt einer anderen Fahrerin missachtet und ist mit deren Auto zusammengestoßen. Die 59-Jährige Frau kam aus der Angelstraße. Obwohl ein VW die Heiligreuzstraße in Richtung Haigerloch befuhr, fuhr die 59-Jährige in die Heiligkreuzstraße ein und verursachte damit den Unfall. Die 47-jährige Fahrerin des VW, sowie die Verursacherin des Unfalls blieben unverletzt. Am BMW der 59-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an beiden Wagen dürfte sich auf etwa 7.000 Euro belaufen.

