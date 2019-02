Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Im Kreisverkehr übersehen- Autofahrerin verletzt

Hechingen (ots)

Da eine Autofahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr einen anderen Wagen übersehen hat, kam es am Mittwochmorgen am Kreisverkehr bei der Domäne Hechingen zu einem Unfall, bei dem sich eine Frau verletzt hat. Die 78-jährige Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit einem Ford zusammen. Die 59-Jährige, die am Steuer des Ford saß, zog sich hierbei leichte Verletzungen im Nackenbereich zu. Der Schaden am Fod und dem VW der 78-Jährigen wird derzeit auf 5.000 Euro geschätzt.

