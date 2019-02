Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Aus Unachtsamkeit auf geparktes Auto gefahren

VS-Schwenningen (ots)

Aus Unachtsamkeit ist am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, eine 31-jährige Volvo-Fahrerin auf der Sturmbühlstraße gegen einen geparkten Ford gefahren. Die Autofahrerin war in Richtung Stadtmitte unterwegs und fuhr ungebremst auf den Ford auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die 31-Jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell