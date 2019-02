Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Vorfahrt missachtet

Freudenstadt (ots)

An der Einmündung des Immenwegs in die Kirchstraße sind am Mittwochmittag zwei PKW zusammengestoßen.

Eine Autofahrerin bog mit ihrem Peugeot gegen 12.20 Uhr aus dem Immenweg nach links auf die Kirchstraße ab. Dabei übersah sie einen von links kommenden Renault und nahm ihm die Vorfahrt. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 7500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Renault musste abgeschleppt werden.

