Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Unfallflucht auf dem Trigema-Parkplatz: Zeugen gesucht

Burladingen (ots)

Am Dienstag ist auf dem Trigema-Parkplatz an der Josef-Mayer-Straße ein VW EOS Cabriolet angefahren worden. Der PKW stand zwischen 7.45 Uhr und 17 Uhr auf dem Firmenparkplatz, rechts vom Cafe Roder. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet, weshalb der VW-Besitzer den Unfall der Polizei meldete. Der Polizeiposten Burladingen ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder aus anderer Quelle etwas über den Verursacher oder die Verursacherin weiß wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0)

