Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen, L 225) Unfall auf der Landstraße 225: Zwei leicht verletzte Personen und 25.000 Euro Schaden

Immendingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist gegen 16 Uhr eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin von der Güterbahnhofstraße auf die Landstraße 225 aufgefahren und dabei mit einem Ford Mondeo zusammengestoßen. Die Frau war mit ihrem 7-jährigen Sohn unterwegs und hielt zunächst mit ihrer M-Klasse an der Einmündung an, übersah aber beim Losfahren einen Ford, mit welchem ein 77-Jähriger auf der Landstraße von Mauenheim nach Immendingen unterwegs war.

Bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden sowohl der Sohn der Mercedes-Fahrerin als auch der Fahrer des Mondeos leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

