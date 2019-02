Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsheim) Omnibus streift Lkw am Busbahnhof- der Schaden beträgt über 10.000 Euro

Königsheim (ots)

Ein Omnibus ist am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, an der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Lkws hängen geblieben.

Der 45-jährige Busfahrer nahm die Kurve im Bereich des Busbahnhofs zu eng, als er die Breitestraße in Richtung der Hauptstraße befuhr. Dadurch scherte das Heck des Busses auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs aus. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 61-Jähriger mit seinem Lastwagen in Richtung Lindenwiesen. Die Fahrzeuge streiften sich an der jeweiligen linken Heckseite und wurden beschädigt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp über 10.000 Euro.

