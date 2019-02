Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) 1000 Euro Sachschaden verursacht und abgehauen: Zeugen?

Rottweil (ots)

Am Montag ist im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 15.50 Uhr ein unbekannter Fahrzeug-Führer in der Hohengrabenstraße gegen einen Renault Laguna gefahren. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte einfach weg. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt nun wegen der Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

