Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Audi rollt gegen Hauswand

Vöhringen (ots)

Am Montagmittag hat sich in der Stützenstraße ein Audi selbständig gemacht und ist gegen eine Hauswand eines Wohnhauses in der Schulstraße geprallt. Der 67-jährige Fahrer des Wagens hatte diesen kurz zuvor in der Stützenstraße abgestellt. Als er zurück zu seinem Wagen laufen wollte, sah der Mann, dass dieser quer über die leicht abschüssige Schulstraße gerollt und dort in die Hauswand eines Wohnhauses geprallt war. An der Hausmauer sowie dem Audi entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wie es dazu kam, dass sich der Wagen verselbständigte ist nicht bekannt.

