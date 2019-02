Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Linksabbieger verursacht Auffahrunfall im Gegenverkehr

Pfalzgrafenweiler (ots)

Ein linksabbiegender BMW hat am Montagmorgen auf der L404, an der Abzweigung Gottfried-Joos-Straße, einen Auffahrunfall im Gegenverkehr verschuldet.

Ein 53-jähriger Mann bog gegen 9.40 Uhr trotz durchgezogener Linie und vorgeschriebener Fahrtrichtung "geradeaus" von der Landstraße nach links in die Gottfried-Joos-Straße ab. Weil er unmittelbar vor dem herannahenden Gegenverkehr nach links zog, musste die Frau am Steuer des vorne fahrenden Mercedes stark abbremsen. Ihr Hintermann wurde von der Bremsung überrascht, konnte seinen Ford nicht mehr anhalten und fuhr auf. Eine Kollision mit dem abbiegenden BMW gab es nicht. Beide am Auffahrunfall Beteiligten verletzten sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 6000 Euro. Ein Abschleppdienst war nicht nötig. Der unfallverursachende Linksabbieger fuhr weiter, konnte aber ermittelt werdeen.

