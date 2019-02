Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Stoppstelle nicht beachtet: Zwei Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Eutingen im Gäu (ots)

Am Montagmorgen hat es auf der Kreuzung der K4718 mit der B463 heftig gekracht. Zwei Personen wurden verletzt, drei Autos erheblich beschädigt.

Gegen 9.50 Uhr fuhr ein 73-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße von Talheim in Richtung Eutingen. An der Kreuzung der K4718 mit der Bundesstraße hielt er nicht an, sondern fuhr mit seinem KIA ungebremst in Richtung Eutingen weiter. Das Stoppschild ließ er unbeachtet. Von rechts kam auf der B463 ein Fiat Punto, mit dem er heftig zusammenstieß. Gegenüber stand an der Kreuzung ein VW Polo, der durch die Kollision ebenfalls beschädigt wurde. Zwei Unfallbeteiligte verletzten sich leicht, ein Rettungsdienst war aber nicht erforderlich. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers und der Fiat Punto mussten abgeschleppt werden.

