Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

VS-Schwenningen (ots)

Am Dienstag hat in der Zeit zwischen 16.30 Uhr, und 16.45 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Spittelstraße einen Ford C-Max gestreift. Der Wagen war im Bereich des Bettenhauses geparkt. Ohne sich um den Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

