Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Spiegelgläser an BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Horb anN. (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend in der Tuchmacherstraße die beiden Spiegelgläser eines BMW 120 aus den Gehäusen ausgebaut und mitgenommen. Die beiden Spiegel haben einen Wert von zirka 300 Euro. Zur Tatzeit, die zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr liegt, stand der BMW auf dem Parkplatz der Firma Fischer. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen des Diebstahl und such Zeugen. Wer auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07451 96 0).

