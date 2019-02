Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wittlensweiler) 52-jähriger Mann blutig geschlagen

Wittlensweiler (ots)

Am späten Dienstagabend ist ein 52-jähriger Mann in einem Haus in der Aacher Straße blutig geschlagen worden.

Das Ereignis teilte der Verletzte dem Polizeirevier Freudenstadt gegen 22.35 Uhr selbst mit. Als mehrere Polizeistreifen am Tatort eintrafen, lag der Mann mit blutenden Kopfverletzungen im Flur des Dachgeschosses. Rettungskräfte versorgten das Opfer und brachten ihn ins Krankenhaus. Was sich in dem Haus genau abgespielt hat und wer daran beteiligt war, müssen die laufenden Ermittlungen erst noch klären. Ein konkreter Tatverdacht besteht.

