Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Erzingen) Vorfahrt genommen

Erzingen (ots)

Drei Verletzte und 22.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Vorfahrtsunfalls an der Einmündung der Bellinger Straße in die Heerstraße, der sich am Dienstagabend ereignete.

Kurz vor 20 Uhr bog ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Citroen von der Bellinger Straße nach links in die Heerstraße ab. Dabei übersah er einen aus Richtung Balingen kommenden Seat und nahm ihm die Vorfahrt. Die beiden Personenkraftwagen stießen heftig zusammen. Sowohl der Unfallverursacher und sein Mitfahrer als auch die Seatfahrerin wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Mit 10.000 (Citroen) und 12.000 Euro (Seat) waren die Sachschäden erheblich.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell