Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Hochwertiges Mountainbike gestohlen

A.-Ebingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag aus dem umzäunten Bikeport einer Firma in der Herderstraße ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad der Marke Cannondale stand zwischen 7.30 Uhr 16.45 Uhr auf dem abgeschlossenen Bike-Parkplatz. Das Carbonrad ist in den Farben weiß, grün und schwarz lackiert. Der Zeitwert liegt bei 2500 Euro. Wie der Dieb auf das Gelände des Fahrrad-Abstellplatzes kam, ist bislang unklar.

