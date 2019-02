Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schura, K 5916) Alkoholisiert mit Ape unterwegs und Widerstand geleistet

Schura (ots)

Mit über 1,9 Promille ist ein 59-Jähriger Ape-Fahrer auf der Kreisstraße 5916, zwischen Weigheim und Schura von Streifenbeamten am Sonntag um kurz nach 19 Uhr festgestellt worden.

Der Fahrer des dreirädrigen Gefährts war einer Autofahrerin zuvor aufgefallen, da dieser mit der Ape einfach auf der Fahrbahn in einer Kurve angehalten hatte und nicht mehr weiterfuhr. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten daraufhin bei dem 59-Jährigen Atemalkoholgeruch fest, weshalb ein Atemalkoholvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der 59-Jährige weigerte sich daraufhin, den Beamten den Schlüssel des dreirädrigen Fahrzeugs zur Sicherstellung auszuhändigen. Ebenso entsprach ihm der Vorschlag, nun ins Krankenhaus nach Spaichingen zu fahren, um dort Blut abzunehmen, überhaupt nicht. In der Folge leistete der Mann erheblichen Widerstand gegen die beiden Polizisten. Hierbei wurden beide Streifenbeamten leicht verletzt. Kurze Zeit später konnten die Beamten dem widerständigen Mann Handschließen anlegen und mit dem Streifenwagen in das Krankenhaus nach Spaichingen zur Blutenentnahme bringen.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

