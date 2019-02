Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Linksabbieger übersieht vorfahrtsberechtigten Pkw: 8000 Euro Sachschaden

Schramberg (ots)

Am Montagmittag hat gegen 11.45 Uhr ein 68-jähriger Daimler-Fahrer beim Linksabbiegen von der Weihergasse in die Berneckstraße einen Mercedes CLA übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.

Der 68-Jährige befuhr die Weihergasse von der Schillerstraße her kommend. An der Kreuzung zur Berneckstraße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Mercedes, mit welchem eine 29-Jährige von der Leibbrandstraße her kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung der Weihergasse überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 8.000 Euro.

