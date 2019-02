Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen, B462) 32-jährige Ford-Fahrerin übersieht einen Toyota - 4 Personen leicht verletzt

Dunningen (ots)

Am Montag hat gegen 10.45 Uhr eine 32-jährige Ford-Fahrerin auf der Schramberger Straße beim Einfahren auf die B462 einen Toyota übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen.

Die Ford-Fahrerin war auf der Schramberger Straße von Dunningen her kommend in Fahrtrichtung Schramberg unterwegs. Auf dem Rücksitz ihres Wagens saß sich ihre 3-jährige Tochter im Kindersitz. Beim Einfahren auf die Bundesstraße 462 in Richtung Schramberg, hielt sie zunächst ordnungsgemäß an. Sie übersah beim Anfahren jedoch einen Toyota, mit welchem eine 25-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann unterwegs waren, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Alle vier Insassen der beiden Autos wurden leicht verletzt. Die 32-jährige Ford-Lenkerin und ihr Kind wurden mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit weshalb ein Abschleppunternehmen gerufen wurde.

