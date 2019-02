Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neukirch) 61-jährige Opel-Lenkerin kommt auf der B27 ins Schleudern und prallt gegen Baum

Neukirch (ots)

Am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr hat eine 61-jährige Opel-Fahrerin auf der Bundesstraße 27, von Schömberg nach Neukirch wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist samt Beifahrerin gegen einen Baum an einem dortigen Parkplatz geprallt.

Weil sie zu schnell unterwegs war, geriet ihr Wagen in das Bankett rechts neben der Fahrbahn und übersteuerte. Der Pkw schleuderte nach links über die Fahrbahn in Richtung eines Parkplatzes und prallte schlussendlich gegen einen Baum. Die 61-Jährige wurde an der Hand verletzt, weshalb sie mit dem Rettungswagen in die Helios-Klinik nach Rottweil kam. Ihre 49-jährige Beifahrerin kam vorsorglich in das Krankenhaus nach Balingen gefahren. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

