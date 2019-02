Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Palm-Apotheke: Fallrohr der Dachrinne gestohlen - Polizei sucht Zeugen

A.-Ebingen (ots)

Über das Wochenende hat ein Dieb bei der Palm-Apotheke in der Sonnenstraße ein Kupferfallrohr samt Rohrbogen abgebaut und gestohlen.

Am Montagabend stellte eine Mitarbeiterin das Fehlen des Fallrohres an der Gebäuderückseite fest. Bei der Demontage riss der Täter die Rohrbefestigung aus der Mauer. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 600 Euro.

Bisher gibt es keinerlei Täterhinweise. Deshalb suchen die Ermittler vom Polizeirevier Albstadt nach Zeugen. Die Dienststelle ist unter der Rufnummer 07432 955 0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell