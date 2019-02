Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) 57-jähriger Radfahrer nach einem Sturz über den Lenker leichtverletzt

Dornhan (ots)

Der Radfahrer hatte am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Aischfeld und Betzweiler so stark die Vorderradbremse gezogen, dass er über den Lenker auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

gez. Stefanie Müller

