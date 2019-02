Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BAB 81 - Zimmern ob Rottweil) Die Kurve nicht gekriegt und Unfall verursacht

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Montagmorgen ist gegen 9.00 Uhr eine junge Pkw-Fahrerin in der Kurve der Autobahnausfahrt Rottweil von der Fahrbahn abgekommen und hat hierbei ein Verkehrszeichen überfahren.

Die 20-jährige Frau war mit einem Firmenwagen, einer Mercedes B-Klasse, auf der A81 von Stuttgart in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als ihr das Navigationsgerät anzeigte, dass sie doch die Ausfahrt nach Zimmern ob Rottweil nehmen solle. Sie wechselte noch rechtzeitig auf den Verzögerungsstreifen, war jedoch immer noch mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, so dass ihr Wagen am Kurveneingang nach links von der Fahrbahn abkam und dort ein Verkehrszeichen überfuhr. Schlussendlich kam die B-Klasse auf der angrenzenden Wiese zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Durch das spontane Abbiege-Manöver entstand ein Gesamtsachschaden von über 7.000 Euro zur Folge.

