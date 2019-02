Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Unfallflucht beim Spielplatz Klarastraße - Zeugen gesucht

A.-Ebingen (ots)

Am Montag ist in der Klarastraße, nahe des dortigen Spielplatzes, ein VW Sharan von einem unbekannten Auto angefahren worden. Der Sharan stand zwischen 7 Uhr und 16 Uhr auf einer der Parkflächen am Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestesn 1500 Euro. Ein Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet, weshalb das Polizeirevier Albstadt wegen Fahrerflucht ermittelt. Es werden Zeugen gesucht (Rufnummer 07432 955 0).

