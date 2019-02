Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Mazda auf Firmenparkplatz in der Alemannenstraße beschädigt: Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Auf dem Parkplatz einer Firma in der Alemannenstraße hat ein bislang unbekannter Täter am Montag die linke Fahrzeugseite eines Mazdas zerkratzt. Der Wagen war dort im Zeitraum von 16 Uhr bis 17 Uhr geparkt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461-941-0).

