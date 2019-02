Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in der Möhringer Straße

Tuttlingen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, gegen 9.45 Uhr, in der Möhringer Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Zuvor befuhr eine 62-jährige VW-Fahrerin die Möhringer Straße in Richtung der Stadtmitte. Auf Höhe der Karlstraße fuhr plötzlich von links ein größerer Pkw in die Möhringer Straße ein. Obwohl die VW-Fahrerin noch versuchte, dem Auto auszuweichen, fuhr dieses in die linke Fahrzeugseite des VW. Daraufhin fuhr der unbekannte Fahrzeug-Lenker einfach weiter, ohne sich um eine Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Ein Passant soll die Unfallflucht beobachtet haben. Die Fahrerin des VWs sprach den etwa 30 bis 35 Jahre alten und circa 170 bis 175 Zentimeter großen Fußgänger an. Dieser lief jedoch weiter. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Passanten, sowie weitere Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

