Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Frontalzusammenstoß am Ortseingang

Meßstetten (ots)

An der Abzweigung der L196 in Richtung Hartheim sind am frühen Montagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Gegen 17.25 Uhr bog ein Skoda von der L433 nach links in Richtung Hartheim ab. Aus Richtung Unterdigisheim kam ihm ein VW entgegen, auf den der Skodafahrer nicht achtete. Bei dem folgenden Frontalzusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von zirka 28.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

