Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Unfallflucht beim "Bahnhof-Kreisel"

Hechingen (ots)

Am Kreisverkehr nahe des Hechinger Bahnhofs sind am Montagnachmittag zwei Personenkraftwagen aufeinander gefahren. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein schwarzer VW Golf auf der Bahnhofstraße in Richtung Hofgartenstraße. Am Kreisverkehr musste der 18-Jährige am Steuer des Volkswagens vor dem Zebrastreifen anhalten. Der Fahrer des ihm nachfolgenden Autos war unachtsam. Weil der "Hintermann" nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte, fuhr er dem VW ins Heck. In der Ermelestraße sah sich der junge Mann seinen Schaden zuerst mal an. In der Zeit fuhr der Unfallverursacher durch den Kreisverkehr in die Hofgartenstraße und verschwand. Der 18-Jährige holte die Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Unfallermittler vom Polizeirevier Hechingen suchen noch Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder aus anderer Quelle etwas über das Unfallgeschehen wissen (Rufnummer 07471 9880 0).

