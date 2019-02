Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) 29-jähriger Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagmorgen ist bei einer Auseinandersetzung ein 29-jähriger Mann schwer verletzt worden. Gegen 5 Uhr wurde durch einen Zeugen eine schwerverletzte Person in der Neckarstraße gemeldet. Der Mann hatte sich zuvor in einer Gaststätte in der Neckarstraße aufgehalten. Nachdem er das Lokal verlassen hatte, traf er auf seinen Kontrahenten. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurden die Personalien mehrere Personen festgestellt. Ein 24-Jähriger aus Villingen-Schwenningen wurde nach Prüfung der Tatbeteiligung beziehungsweise seines Tatbeitrags nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die derzeit laufenden Ermittlungen sollen Aufschluss über die Hintergründe der Tat ergeben.

